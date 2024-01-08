ТАСС: при инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал

Пострадавших и повреждений при инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

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По словам собеседника агентства, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по факту инцидента инициирована проверка. Также представитель Уральской транспортной прокуратуры сообщил, что, согласно первоначальным данным, в момент происшествия был слышен «хлопок». «Был некий хлопок. Пока деталей нет, устанавливается вся информация», — отметил он. Ранее сообщалось о смертельном ДТП с участием маршрутки и грузовика на Ставрополье, жертвами которого стали семь человек.