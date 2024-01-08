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ТАСС: при инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал

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Пострадавших и повреждений при инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле Свердловской области нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.
ТАСС: при инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал
  • Gettyimages.ru
  • © Carmen Hauser

По словам собеседника агентства, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по факту инцидента инициирована проверка.

Также представитель Уральской транспортной прокуратуры сообщил, что, согласно первоначальным данным, в момент происшествия был слышен «хлопок».

«Был некий хлопок. Пока деталей нет, устанавливается вся информация», — отметил он.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП с участием маршрутки и грузовика на Ставрополье, жертвами которого стали семь человек.

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