ТАСС: при инциденте на железной дороге в Нижнем Тагиле никто не пострадал
- Gettyimages.ru
- © Carmen Hauser
По словам собеседника агентства, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по факту инцидента инициирована проверка.
Также представитель Уральской транспортной прокуратуры сообщил, что, согласно первоначальным данным, в момент происшествия был слышен «хлопок».
«Был некий хлопок. Пока деталей нет, устанавливается вся информация», — отметил он.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП с участием маршрутки и грузовика на Ставрополье, жертвами которого стали семь человек.