В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J
Рэпера Sir-J больше недели ищут после пожара в частном доме в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Как пишет издание MSK1.ru, пожар произошёл в загородном доме артиста в Расторгуеве 30 декабря.
Утверждается, что после пожара Булавинцев сел в электричку, но позже так и не вышел на связь.
Ранее стало известно, что пропавшего 29 декабря в посёлке Верхняя Синячиха в Свердловской области 14-летнего мальчика нашли мёртвым.