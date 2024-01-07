В Подмосковье после пожара в загородном доме пропал рэпер Sir-J

Рэпер Сергей Булавинцев, известный под псевдонимом Sir-J, пропал в Московской области после пожара в загородном доме.

Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Как пишет издание MSK1.ru, пожар произошёл в загородном доме артиста в Расторгуеве 30 декабря.

Утверждается, что после пожара Булавинцев сел в электричку, но позже так и не вышел на связь.

Ранее стало известно, что пропавшего 29 декабря в посёлке Верхняя Синячиха в Свердловской области 14-летнего мальчика нашли мёртвым.