Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал
- РИА Новости
«Я счастлива! Ура!» — сказала девочка.
Отмечается, что в ходе поездки ребёнок познакомился с бытом первооткрывателей Сибири в музее «Тальцы».
Кроме того, девочку вместе с семьёй отвезли в посёлок Листвянка, Байкальский музей СО РАН, а также в нерпинарий, где показали нерп.
Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков исполнил желания детей из трёх регионов в рамках всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний».