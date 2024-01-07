Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о путешествии на Байкал

Президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска, которая мечтала о путешествии на Байкал.

«Я счастлива! Ура!» — сказала девочка.

Отмечается, что в ходе поездки ребёнок познакомился с бытом первооткрывателей Сибири в музее «Тальцы».

Кроме того, девочку вместе с семьёй отвезли в посёлок Листвянка, Байкальский музей СО РАН, а также в нерпинарий, где показали нерп.

Ранее сообщалось, что глава МЧС России Александр Куренков исполнил желания детей из трёх регионов в рамках всероссийской новогодней акции «Ёлка желаний».