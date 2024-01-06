Кадыров назвал своё предложение о снятии санкций «толстым троллингом»
«Сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков... Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг», — написал он в Telegram.
Ранее в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на пленных солдат ВСУ.
Он сказал, что его родственники никогда не участвовали «в политических играх», и призвал «не трогать» его семью.
До этого сообщалось, что 248 российских военных вернули из украинского плена.