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Кадыров назвал своё предложение о снятии санкций «толстым троллингом»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его высказывание о снятии санкций с членов его семьи в обмен на пленных бойцов ВСУ было «толстым троллингом».

«Сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков... Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг», — написал он в Telegram.

Ранее в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном Кадыров предложил США снять санкции с его семьи в обмен на пленных солдат ВСУ.

Он сказал, что его родственники никогда не участвовали «в политических играх», и призвал «не трогать» его семью.

До этого сообщалось, что 248 российских военных вернули из украинского плена.

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