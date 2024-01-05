Охранник промышленного предприятия в Шебекине пострадал из-за обстрела ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что охранник одного из промышленных предприятий в Шебекине пострадал в результате обстрела со стороны украинских войск.

В своём Telegram-канале он рассказал, что мужчина получил осколочное ранение нижней конечности. Медики доставят его в больницу и окажут необходимую помощь.

Гладков добавил, что на территории трёх промышленных предприятий зафиксированы различные повреждения, сотрудники оперативных служб работают на месте.

«Также есть повреждение на линии электропередачи, под отключение попадают абоненты ряда центральных улиц. Аварийные службы занимаются устранением последствий», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор заявил, что из-за ночного обстрела Белгорода повреждены окна жилого дома и машины.