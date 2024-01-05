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Пять транспортных средств столкнулись на трассе в Ивановской области

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На трассе Иваново — Ярославль, у деревни Голчаново, столкнулись пять транспортных средств, три человека пострадали, говорится в сообщении МЧС Ивановской области.
Пять транспортных средств столкнулись на трассе в Ивановской области
  • © Главное управление МЧС России по Ивановской области

По данным ведомства, в ДТП попали: военный автобус (в нём было 17 человек), пассажирский микроавтобус (20 человек), грузовой автомобиль (находился на обочине), а также два легковых автомобиля, один из них съехал в кювет.

В МЧС отметили, что в результате аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля и водитель.

Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей.

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