Пять транспортных средств столкнулись на трассе в Ивановской области

На трассе Иваново — Ярославль, у деревни Голчаново, столкнулись пять транспортных средств, три человека пострадали, говорится в сообщении МЧС Ивановской области.

По данным ведомства, в ДТП попали: военный автобус (в нём было 17 человек), пассажирский микроавтобус (20 человек), грузовой автомобиль (находился на обочине), а также два легковых автомобиля, один из них съехал в кювет.

В МЧС отметили, что в результате аварии пострадали пассажиры легкового автомобиля и водитель.

Ранее сообщалось, что на Новорижском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием 12 автомобилей.