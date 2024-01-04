Лавров рассказал, что планировал учиться на физика до поступления в МГИМО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров изначально не планировал поступать в МГИМО и становиться дипломатом, а хотел изучать физику и математику в МИФИ или МФТИ. Об этом он рассказал 11-летней Анастасии из Луганска в рамках «Ёлки желаний».

«Мой любимый предмет был математика, физика. У нас был очень, очень хороший преподаватель по этим предметам, он с нами в походы ходил и зимой и летом. И я просто скорее через него влюбился в эти предметы и хотел поступать в МИФИ либо в МФТИ», — цитирует министра ТАСС.

В то время в эти и во все остальные вузы экзамены начинались 1 августа, напомнил Лавров.

«Мне мама сказала: «Вот в МГИМО 1 июля, ты ничего не теряешь». У меня была серебряная медаль, это значит, надо было сдавать не пять экзаменов, а два. Я пошёл, один экзамен 1 июля, второй экзамен 3 июля. И когда мне уже сказали: «Всё, вы приняты», уже как-то, наверное, натура человеческая сыграла свою роль, и уже не хотелось больше ничего делать», — продолжил он.

Лавров подчеркнул, что не прогадал, поступив в МГИМО.

Также глава МИД отметил, что отказываться от изучения английского языка глупо, несмотря на положение дел в мире.