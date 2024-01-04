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В Тверской области во время пожара погибли три ребёнка

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Трое детей 2018, 2021, 2023 года рождения погибли в результате пожара в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа Тверской области. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета России.
В Тверской области во время пожара погибли три ребёнка
  • РИА Новости

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они проводят осмотр, допрашивают очевидцев и свидетелей и жителей соседних домов. Также назначены экспертные исследования для определения точной причины смерти, очага и причин пожара.

Ранее сообщалось, что трёхлетний мальчик погиб в результате пожара в частном доме в селе Грахово в Удмуртии.

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