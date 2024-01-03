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Четыре человека погибли в результате аварии в Новосибирской области

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В результате аварии в Новосибирской области погибли четыре человека, сообщает МВД. ДТП произошло в Болотнинском районе, мужчина на Toyota Ractis не справился с управлением и во время обгона врезался во встречный Hyundai Tucson, после чего столкнулся с попутным грузовиком Volvo.
Четыре человека погибли в результате аварии в Новосибирской области
  • РИА Новости

В результате происшествия погибли водитель и две женщины-пассажирки Toyota. На вид им 40 и 25 лет, сейчас возраст и личности устанавливаются.

«Водитель автомобиля Hyundai скончался в районной больнице, не приходя в сознание», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа полиции.

Ранее три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Белорецком районе Башкирии.

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