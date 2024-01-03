Четыре человека погибли в результате аварии в Новосибирской области
- РИА Новости
В результате происшествия погибли водитель и две женщины-пассажирки Toyota. На вид им 40 и 25 лет, сейчас возраст и личности устанавливаются.
«Водитель автомобиля Hyundai скончался в районной больнице, не приходя в сознание», — сообщает пресс-служба ведомства.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, следственно-оперативная группа полиции.
Ранее три человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Белорецком районе Башкирии.