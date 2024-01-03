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Подавший сигнал тревоги самолёт Москва — Махачкала готовится сесть в Волгограде

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Пассажирский самолёт рейса Москва — Махачкала, ранее подавший сигнал тревоги, готовится осуществить посадку в волгоградском аэропорту.
Подавший сигнал тревоги самолёт Москва — Махачкала готовится сесть в Волгограде
  • Gettyimages.ru
  • © Shahbaz Hussain's Photos

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Ранее стало известно, что самолёт Airbus A320 дважды подал сигнал тревоги над Волгоградской областью. 

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