Подавший сигнал тревоги самолёт Москва — Махачкала готовится сесть в Волгограде

Пассажирский самолёт рейса Москва — Махачкала, ранее подавший сигнал тревоги, готовится осуществить посадку в волгоградском аэропорту.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Ранее стало известно, что самолёт Airbus A320 дважды подал сигнал тревоги над Волгоградской областью.