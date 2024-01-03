Подавший сигнал тревоги самолёт Москва — Махачкала готовится сесть в Волгограде
Пассажирский самолёт рейса Москва — Махачкала, ранее подавший сигнал тревоги, готовится осуществить посадку в волгоградском аэропорту.
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные сервиса Flightradar.
Ранее стало известно, что самолёт Airbus A320 дважды подал сигнал тревоги над Волгоградской областью.
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