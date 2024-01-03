Девочка получила осколочное ранение в белгородском селе Солоти

Девочка получила осколочное ранение в селе Солоти в Валуйском округе Белгородской области.

Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранен ребёнок», — написал он.

По словам Гладкова, 14-летняя девочка получила непроникающее осколочное ранение грудной клетки. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор сообщил, что в результате обстрела ВСУ в двух частных домах села Солоти Валуйского городского округа были выбиты окна и посечена кровля.