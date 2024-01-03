RT в Telegram
Подпишись

Девочка получила осколочное ранение в белгородском селе Солоти

Короткая ссылка
Девочка получила осколочное ранение в селе Солоти в Валуйском округе Белгородской области. 
Девочка получила осколочное ранение в белгородском селе Солоти
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«В Валуйском городском округе в селе Солоти в результате работы ПВО осколками ранен ребёнок», — написал он.

По словам Гладкова, 14-летняя девочка получила непроникающее осколочное ранение грудной клетки. Врачи оказали ей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. 

Ранее губернатор сообщил, что в результате обстрела ВСУ в двух частных домах села Солоти Валуйского городского округа были выбиты окна и посечена кровля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить