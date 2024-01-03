Четыре человека погибли при пожаре в селе Балаганном Магаданской области
В результате пожара в селе Балаганном, расположенном в 120 км от Магадана, погибли четыре человека.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.
«В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни», — заявили в ведомстве.
Ранее трёхлетний мальчик погиб при пожаре в Удмуртии.
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