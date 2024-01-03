Четыре человека погибли при пожаре в селе Балаганном Магаданской области

В результате пожара в селе Балаганном, расположенном в 120 км от Магадана, погибли четыре человека.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону. «В ходе разведки и тушения в комнате были обнаружены четыре человека без признаков жизни», — заявили в ведомстве. Ранее трёхлетний мальчик погиб при пожаре в Удмуртии.