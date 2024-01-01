Собянин: более 10 тыс. единиц техники убирало Москву в новогоднюю ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новогоднюю ночь более 10 тыс. единиц техники убирало город.

«Город убирало больше 10 тыс. единиц техники. Энергетики поднимали температуру в системе отопления в связи с резким похолоданием. В итоге всё прошло без сбоев», — говорится в заявлении.

Собянин подчеркнул, что 1781 аварийно-восстановительная бригада, 1,5 тыс. человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и семь вертолётов находились на дежурстве.

Ранее столичный мэр сообщил, что 2024 год принесёт Москве новые достижения и победы.