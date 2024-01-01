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Даванков подал документы для регистрации кандидатом в президенты России

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК России для регистрации кандидатом на президентских выборах от партии «Новые люди».
Даванков подал документы для регистрации кандидатом в президенты России
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Даванков подал документы после выдвижения съездом партии его кандидатуры на выборы.

23 декабря XVIII съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России в 2024 году.

18 декабря российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Также лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК России для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах.

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