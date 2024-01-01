Даванков подал документы для регистрации кандидатом в президенты России

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков подал документы в ЦИК России для регистрации кандидатом на президентских выборах от партии «Новые люди».

Как сообщает РИА Новости, Даванков подал документы после выдвижения съездом партии его кандидатуры на выборы.

23 декабря XVIII съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России в 2024 году.

18 декабря российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Также лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК России для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах.