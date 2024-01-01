Даванков подал документы для регистрации кандидатом в президенты России
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, Даванков подал документы после выдвижения съездом партии его кандидатуры на выборы.
23 декабря XVIII съезд КПРФ выдвинул Николая Харитонова кандидатом на выборы президента России в 2024 году.
18 декабря российский лидер Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты.
Также лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий подал документы в ЦИК России для регистрации своей кандидатуры на президентских выборах.