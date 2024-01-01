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На Сахалине объявили угрозу цунами, население эвакуируют

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ГУ МЧС по Сахалинской области объявило об угрозе цунами на фоне предупреждений на западе Японии.
На Сахалине объявили угрозу цунами, население эвакуируют
  • РИА Новости

«Объявлена тревога цунами! Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина... включена система оповещения. Производится эвакуация населения», — говорится в сообщении ведомства.

Корабли, находящиеся в портах, выводят в открытое море. 

Ранее в Японии обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

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