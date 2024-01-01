На Сахалине объявили угрозу цунами, население эвакуируют

ГУ МЧС по Сахалинской области объявило об угрозе цунами на фоне предупреждений на западе Японии.

«Объявлена тревога цунами! Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина... включена система оповещения. Производится эвакуация населения», — говорится в сообщении ведомства.

Корабли, находящиеся в портах, выводят в открытое море.

Ранее в Японии обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.