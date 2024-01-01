На Сахалине объявили угрозу цунами, население эвакуируют
- РИА Новости
«Объявлена тревога цунами! Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина... включена система оповещения. Производится эвакуация населения», — говорится в сообщении ведомства.
Корабли, находящиеся в портах, выводят в открытое море.
Ранее в Японии обновили данные об угрозе стихийного бедствия: в районе префектуры Исикава ожидается цунами высотой до 5 м.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.