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Мосгорнаследие выпустило мультфильм об исторических объектах российской столицы

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Мосгорнаследие выпустило мультфильм «Москва праздничная» об известных исторических объектах российской столицы: картина охватывает все ключевые праздники года, их открывает Новый год.
Мосгорнаследие выпустило мультфильм об исторических объектах российской столицы
  • Gettyimages.ru

«В столице много исторических мест, связанных с празднованием Нового года... Другие известные объекты Москвы также имеют отношение к памятным датам. Из них можно составить целый экскурсионный маршрут», — заявил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Зрители смогут узнать из мультфильма о десяти исторических местах, связанных с празднованием Нового года, Рождества Христова, Дня защитника Отечества, Международного женского дня, Международного дня памятников и исторических мест, Дня Победы и Дня народного единства.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с праздником и подвёл итоги 2023 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин в обращении к жителям российской столицы выразил уверенность, что 2024 год принесёт новые достижения и победы.

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