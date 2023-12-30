В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В связи с террористическим актом в Белгородской области принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет», — указал Балицкий.
Глава региона призвал с пониманием отнестись к решению, так как безопасность жителей и гостей Запорожской области в приоритете.
«Мы должны учитывать действия противника, для которого нет ничего святого», — добавил он.
Ранее Балицкий подписал указ о сокращении длительности комендантского часа в регионе в новогоднюю ночь и отмене его в рождественскую ночь.