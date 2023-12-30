В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отменил распоряжение о сокращении комендантского часа в области из-за обстрела Белгорода.

Об этом он написал в Telegram.

«В связи с террористическим актом в Белгородской области принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет», — указал Балицкий.

Глава региона призвал с пониманием отнестись к решению, так как безопасность жителей и гостей Запорожской области в приоритете.

«Мы должны учитывать действия противника, для которого нет ничего святого», — добавил он.

Ранее Балицкий подписал указ о сокращении длительности комендантского часа в регионе в новогоднюю ночь и отмене его в рождественскую ночь.