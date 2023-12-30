RT в Telegram
Подпишись

В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа

Короткая ссылка
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отменил распоряжение о сокращении комендантского часа в области из-за обстрела Белгорода.
В Запорожской области отменили сокращение комендантского часа
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В связи с террористическим актом в Белгородской области принято решение усилить меры безопасности в период новогодних праздников. Комендантский час в новогоднюю ночь сокращаться не будет», — указал Балицкий.

Глава региона призвал с пониманием отнестись к решению, так как безопасность жителей и гостей Запорожской области в приоритете.

«Мы должны учитывать действия противника, для которого нет ничего святого», — добавил он.

Ранее Балицкий подписал указ о сокращении длительности комендантского часа в регионе в новогоднюю ночь и отмене его в рождественскую ночь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить