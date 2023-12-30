Бастрыкин направил в Белгород специалистов центрального аппарата СК

Глава СК России Александр Бастрыкин направил специалистов центрального аппарата ведомства в Белгород. Об этом сообщил Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

Отмечается, что следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата ведомства были направлены в город для оказания практической помощи.

Бастрыкин поручил установить всех причастных в преступлениях по отношению к мирным жителям, в том числе тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданской инфраструктуры.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что четыре ребёнка находятся в реанимации в тяжёлом состоянии после обстрела Белгорода со стороны ВСУ.