МЧС России ликвидировало все пожары после обстрела ВСУ в Белгороде
- РИА Новости
Как сообщило МЧС, из-за обстрела объектов гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о десяти возгораниях, а также о погибших и раненых.
«На места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС России. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — заявили в ведомстве.
Ранее РИА Новости проинформировало, что пять человек погибли после обстрела ВСУ центра Белгорода.