МЧС России ликвидировало все пожары после обстрела ВСУ в Белгороде

Сотрудники МЧС потушили все пожары, которые разгорелись после массированного удара украинских войск по Белгороду.

Как сообщило МЧС, из-за обстрела объектов гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о десяти возгораниях, а также о погибших и раненых.

«На места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС России. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — заявили в ведомстве.

Ранее РИА Новости проинформировало, что пять человек погибли после обстрела ВСУ центра Белгорода.