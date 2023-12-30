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МЧС России ликвидировало все пожары после обстрела ВСУ в Белгороде

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Сотрудники МЧС потушили все пожары, которые разгорелись после массированного удара украинских войск по Белгороду.
МЧС России ликвидировало все пожары после обстрела ВСУ в Белгороде
  • РИА Новости

Как сообщило МЧС, из-за обстрела объектов гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о десяти возгораниях, а также о погибших и раненых.

«На места происшествий оперативно прибыли подразделения МЧС России. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям», — заявили в ведомстве.

Ранее РИА Новости проинформировало, что пять человек погибли после обстрела ВСУ центра Белгорода.

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