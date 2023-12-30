Украинские войска обстреляли Уразово в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что посёлок Уразово Валуйского городского округа попал под обстрел украинских войск.

В своём Telegram-канале он написал, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи», — добавил губернатор.

Гладков сообщил, что сотрудники аварийных и оперативных служб работают на месте.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, двое детей погибли в центре Белгорода в результате обстрела со стороны ВСУ.