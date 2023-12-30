Украинские войска обстреляли Уразово в Белгородской области
- AP
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В своём Telegram-канале он написал, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
«Есть прямое попадание снаряда в здание физкультурно-оздоровительного комплекса, также повреждено около 20 частных домовладений. Повреждена линия электропередачи», — добавил губернатор.
Гладков сообщил, что сотрудники аварийных и оперативных служб работают на месте.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, двое детей погибли в центре Белгорода в результате обстрела со стороны ВСУ.