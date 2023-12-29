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Дополнительный спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

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Спецборт МЧС России с эвакуированными из Газы гражданами России прибыл в Москву.
Дополнительный спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Россию прибыли 33 наших соотечественника, 14 из них — дети», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности из зоны палестино-израильского конфликта спецрейсами МЧС эвакуированы 1158 россиян и членов их семей.

Ранее в Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории анклава достигло 21 320.

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