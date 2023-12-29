Дополнительный спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В Россию прибыли 33 наших соотечественника, 14 из них — дети», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в общей сложности из зоны палестино-израильского конфликта спецрейсами МЧС эвакуированы 1158 россиян и членов их семей.
Ранее в Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории анклава достигло 21 320.