Дополнительный спецрейс с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

Спецборт МЧС России с эвакуированными из Газы гражданами России прибыл в Москву.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Россию прибыли 33 наших соотечественника, 14 из них — дети», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в общей сложности из зоны палестино-израильского конфликта спецрейсами МЧС эвакуированы 1158 россиян и членов их семей.

Ранее в Министерстве здравоохранения сектора Газа сообщили, что число погибших из-за ударов Армии обороны Израиля по территории анклава достигло 21 320.