Собянин рассказал об итогах благоустройства парков и скверов в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за 2023 год в столице благоустроили около 80 зелёных зон, в том числе парки и скверы.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Половину площади Москвы занимают зелёные территории, в том числе парки и скверы. В этом году сделали удобнее ещё около 80 таких объектов», — заявил мэр.

Например, в парке «Долгие пруды» обустроили места с шезлонгами. Кроме того, там появились игровая и спортивная площадки.

На границе районов Войковский и Коптево благоустроили три сквера. Проведены работы в скверах на улице 800-летия Москвы и около храма иконы Божией Матери «Знамение».

«Почти закончили парк «Яуза» — масштабный и уникальный проект. Уже выполнили 90% работ. На участках этого года обустроили экотропы со смотровыми площадками, вело- и беговой маршруты, летнюю сцену, детские и спортивные зоны», — добавил Собянин.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.