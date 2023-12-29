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В Подмосковье 14 новых автобусных маршрутов запустили в 2023 году

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Глава Минтранса Московской области Алексей Гержик сообщил, что в этом году в регионе запустили 14 новых автобусных маршрутов.
В Подмосковье 14 новых автобусных маршрутов запустили в 2023 году

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Помимо этого, изменили ещё 200 действующих маршрутов, чтобы пассажирам было удобно добираться до автостанций и железнодорожных вокзалов, сказал министр.

«В этом году на подмосковные маршруты различных округов вышло более 1,6 тыс. автобусов разных классов», — отметил Гержик.

По его словам, в текущем году пассажиры совершили порядка 760 млн автобусных поездок.

Ранее газета «Дни.ру» сообщала, что по 100 городским маршрутам Москвы курсируют более 1,3 тыс. электробусов.

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