Посол Ерхов рассказал о работе российских спасателей в Турции после землетрясения

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал подробности о работе российских спасателей в Турции после землетрясения.

«Россия не осталась безучастной. С целью оказания помощи в поисково-спасательной операции из нашей страны прибыл отряд МЧС — 163 человека, в Кахраманмараше был развёрнут мобильный госпиталь», — заявил Ерхов в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в регион также были командированы сотрудники посольства, которые вместе с волонтёрами помогали обеспечивать работу российских спасателей.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Москве после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что его страна благодарна России за помощь в ликвидации последствий землетрясений и лесных пожаров.