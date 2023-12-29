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Посол Ерхов рассказал о работе российских спасателей в Турции после землетрясения

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Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал подробности о работе российских спасателей в Турции после землетрясения.
Посол Ерхов рассказал о работе российских спасателей в Турции после землетрясения
  • РИА Новости

«Россия не осталась безучастной. С целью оказания помощи в поисково-спасательной операции из нашей страны прибыл отряд МЧС — 163 человека, в Кахраманмараше был развёрнут мобильный госпиталь», — заявил Ерхов в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, в регион также были командированы сотрудники посольства, которые вместе с волонтёрами помогали обеспечивать работу российских спасателей.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Москве после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что его страна благодарна России за помощь в ликвидации последствий землетрясений и лесных пожаров.

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