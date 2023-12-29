Турцию посетили более 6 млн туристов из России за январь — ноябрь

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, сколько российских туристов посетило страну в 2023 году.

«Мы ещё не имеем полной статистики за весь 2023 год по общему количеству посетивших Турцию россиян (она должна появиться в январе), но есть предварительные данные за 11 месяцев. Согласно информации Министерства культуры и туризма, Турцию посетили 46,7 млн туристов, в том числе из России чуть более 6 млн», — заявил Ерхов в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, россияне по-прежнему занимают лидирующие позиции по числу отдыхающих в Турции. Далее следуют жители Германии и Великобритании.

Как отметил Ерхов, Турция остаётся одним из самых привлекательных направлений отдыха для россиян.

«Здесь наши туристы находят море и солнце, качественный сервис», — добавил посол.

Ранее генеральный директор «Арт-Тура» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в текущем году большее число российских туристов выбирало отдых в экзотических странах.