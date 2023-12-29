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Минобороны объявило об окончании осеннего призыва в России

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Минобороны России объявило об окончании осеннего призыва, на службу призвали 130 тыс. человек.
Минобороны объявило об окончании осеннего призыва в России
  • РИА Новости

«Осенний 2023 года призыв граждан на военную службу завершён», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

Отмечается, что в соответствии с указом главы государства за период осеннего призыва в Вооружённые силы и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. граждан.

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал указ о начале с 1 октября осеннего призыва в российскую армию.

25 декабря Путин подписал закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе ФСБ России.

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