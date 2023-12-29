В Москве на торгах определят инвестора для застройки промзоны «Грайвороново»

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в ходе торгов определят право на редевелопмент двух участков бывшей промзоны «Грайвороново» в СВАО в рамках городской программы комплексного развития территорий.

Заявки на участие в аукционе будут принимать до 12 марта 2024 года, а сами торги пройдут 21 марта, информирует сайт «Аргументы и Факты».

По словам Ефимова, общая площадь неэффективно используемых участков — 22,56 га.

«По проекту здесь планируется строительство более 446 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в проект могут превысить 89 млрд рублей», — отметил вице-мэр.

После проведения редевелопмента жители Рязанского района получат почти 3 тыс. рабочих мест, добавил он.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на Владимира Ефимова сообщал, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Выхино» в ЮВАО общей площадью 7,31 га.