В Москве на торгах определят инвестора для застройки промзоны «Грайвороново»
Заявки на участие в аукционе будут принимать до 12 марта 2024 года, а сами торги пройдут 21 марта, информирует сайт «Аргументы и Факты».
По словам Ефимова, общая площадь неэффективно используемых участков — 22,56 га.
«По проекту здесь планируется строительство более 446 тыс. кв. м недвижимости. Инвестиции в проект могут превысить 89 млрд рублей», — отметил вице-мэр.
После проведения редевелопмента жители Рязанского района получат почти 3 тыс. рабочих мест, добавил он.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на Владимира Ефимова сообщал, что городские власти заключили договор о комплексном развитии территории бывшей промзоны «Выхино» в ЮВАО общей площадью 7,31 га.