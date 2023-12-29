Собянин открыл международный автовокзал «Красногвардейский»

В Москве состоялось открытие пятого международного автовокзала — «Красногвардейского». Мэр Сергей Собянин заявил, что это событие знаменовало собой завершение программы модернизации городских автовокзалов.

«Небольшие и устаревшие автостанции реконструировали, построили новые. Город получил современные и комфортные транспортные хабы: «Южные ворота», «Северные ворота», «Саларьево», «Центральный», — цитирует мэра НТВ.

По предварительным оценкам, с «Красногвардейского» ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов, в частности в Донецкую и Луганскую народные республики и другие южные регионы. В числе международных направлений доступны Тбилиси, Ереван, Батуми и Бишкек.

Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова сообщало, что в настоящее время на столичных маршрутах курсируют более 1,3 тыс. электробусов, а в 2024 году к ним добавится ещё 1,2 тыс.