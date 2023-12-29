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В Тюмени службы ЖКХ устраняют последствия сильных снегопадов

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Глава Тюмени Руслан Кухарук в соцсетях сообщил, что за ночь, с 28 по 29 декабря, в городе выпала треть месячной нормы снега. За сутки на полигоны вывезли более 36 тыс. куб. м снега.
В Тюмени службы ЖКХ устраняют последствия сильных снегопадов
  • Gettyimages.ru
  • © Евгений Хабаров

Снежный покров за сутки увеличился ещё на 10—15 см, пишет URA.RU со ссылкой на данные мэра.

«Все силы дорожных служб сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололёдной обработкой», — сообщил Кухарук в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что днём последствия снегопада ликвидируют 658 единиц техники и 675 коммунальщиков.

Ранее пресс-служба областной прокуратуры Кузбасса в связи с оттепелью напомнила жителям о правилах уборки коммунальными службами снега и наледи с крыш.

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