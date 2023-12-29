В Челябинске коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы 29 декабря
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Об этом сообщает URA.RU.
«Все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Начата массовая очистка крыш для предотвращения схода снега», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В ведомстве отметили, что принимаются меры для своевременного вывоза мусора с дворовых территорий.
Такая ситуация вызвана сильными снегопадами на территории региона, начавшимися 20 декабря.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН спрогнозировал в Москве резкие изменения погоды во время январских каникул.