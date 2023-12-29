RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы 29 декабря

Короткая ссылка
Коммунальные службы Челябинска переведены на круглосуточный режим работы 29 декабря по решению оперштаба городской мэрии.
В Челябинске коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы 29 декабря
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом сообщает URA.RU.

«Все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Начата массовая очистка крыш для предотвращения схода снега», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В ведомстве отметили, что принимаются меры для своевременного вывоза мусора с дворовых территорий.

Такая ситуация вызвана сильными снегопадами на территории региона, начавшимися 20 декабря.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН спрогнозировал в Москве резкие изменения погоды во время январских каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить