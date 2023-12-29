В Челябинске коммунальщиков перевели на круглосуточный режим работы 29 декабря

Коммунальные службы Челябинска переведены на круглосуточный режим работы 29 декабря по решению оперштаба городской мэрии.

Об этом сообщает URA.RU.

«Все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Начата массовая очистка крыш для предотвращения схода снега», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В ведомстве отметили, что принимаются меры для своевременного вывоза мусора с дворовых территорий.

Такая ситуация вызвана сильными снегопадами на территории региона, начавшимися 20 декабря.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН спрогнозировал в Москве резкие изменения погоды во время январских каникул.