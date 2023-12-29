Москва реализовала 707 помещений на подвальных и цокольных этажах в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице реализовали на торгах в 2023 году более 700 помещений на подвальных и цокольных этажах многоквартирных домов и нежилых строений.

«С начала 2023 года в Москве состоялись торги по 707 таким помещениям. В 2022 году реализовали 344 лота, а в 2021 году — 249. Конкуренция на таких торгах в среднем составляет 7% на лот», — цитирует Ефимова НСН.

Вице-мэр добавил, что такие помещения пользуются спросом, поскольку их коммерческие возможности сравнимы с первыми этажами при более низкой стартовой цене.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.