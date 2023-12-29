ВЦИОМ: 80% граждан России доверяют Путину
- globallookpress.com
На вопрос о доверии главе государства положительно ответили 80% респондентов, 16,6% выразили своё недоверие.
Кроме того, большинство (77,1%) одобряют деятельность президента, не одобряют 14,6%.
Опрос проводился с 18 по 24 декабря среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров.
В октябре сообщалось, что 74% россиян считают, что Путин обеспечит стабильность и развитие России.