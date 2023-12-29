Москвичи проголосуют за лучший туристический маршрут сервиса Russpass

Пользователи проекта «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании за лучшие маршруты по зимней Москве, представленные цифровым туристическим сервисом Russpass.

Об этом пишет сайт kp.ru.

Организаторы отобрали 12 маршрутов, а участники смогут отметить до пяти вариантов, прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», — добавила она.

Маршруты предполагают посещение центральных улиц столицы, а также парков «Кузьминки», «Коломенское», «Зарядье», «Эрмитаж» и других.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.