Москвичи проголосуют за лучший туристический маршрут сервиса Russpass
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Об этом пишет сайт kp.ru.
Организаторы отобрали 12 маршрутов, а участники смогут отметить до пяти вариантов, прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», — добавила она.
Маршруты предполагают посещение центральных улиц столицы, а также парков «Кузьминки», «Коломенское», «Зарядье», «Эрмитаж» и других.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.