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Москвичи проголосуют за лучший туристический маршрут сервиса Russpass

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Пользователи проекта «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании за лучшие маршруты по зимней Москве, представленные цифровым туристическим сервисом Russpass.
Москвичи проголосуют за лучший туристический маршрут сервиса Russpass
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом пишет сайт kp.ru.

Организаторы отобрали 12 маршрутов, а участники смогут отметить до пяти вариантов, прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Среди них рождественская прогулка по центру столицы, путешествие в Московскую усадьбу Деда Мороза, идеи для любителей спорта, ценителей искусства и многое другое», — добавила она.

Маршруты предполагают посещение центральных улиц столицы, а также парков «Кузьминки», «Коломенское», «Зарядье», «Эрмитаж» и других.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что для посетителей ВДНХ разработали специальный «Снежный маршрут», следуя по которому можно увидеть 28 зимних площадок.

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