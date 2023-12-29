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В Москве участники проекта «Город заданий» посетили более 3000 тренировок

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Участники московского проекта «Город заданий» приняли участие в более чем 3 тыс. спортивных тренировок в городских дворах и парках.
В Москве участники проекта «Город заданий» посетили более 3000 тренировок

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В общей сложности москвичи провели на тренировках свыше 12 тыс. часов. Участники занимались бадминтоном, баскетболом, футболом, волейболом, фитнесом, настольным теннисом и танцами.

За спортивные задания участникам начислили более 10 млн баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов». Больше всего — 15 тыс. баллов — можно получить за выполнение норм ГТО. Кроме того, 400 баллов начисляли за тестирование электровелосипеда 2.0 сервиса «Велобайк».

Проект «Город заданий» запустили в январе 2022 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в столице завершился пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций в социальной сфере «Москва — добрый город».

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