В праздники москвичам доступно 400 услуг и сервисов на портале mos.ru

На портале mos.ru доступно более 400 услуг и сервисов для решения разнообразных повседневных задач, в том числе и в новогодний период, от оплаты счетов до вывоза ненужных вещей.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, в разделе «Мои платежи» можно оплатить счета за коммунальные услуги, интернет, городской телефон, мобильную связь, а с помощью сервиса «Вызов мастера» заказать услугу по устранению неисправностей в квартире.

Соответствующие сервисы помогут организовать переезд, записаться к врачу, записать животное в ветеринарную клинику, избавиться от ненужных вещей.

Связаться с городскими службами поможет платформа «Электронный дом». А на вопросы, связанные с ЖКХ, инфраструктурой парков, работой городского транспорта, уборкой дворов и дорог, ответят на портале «Наш город».

Также уточняется, что в праздники горячие линии общегородского контакт-центра будут работать в обычном режиме.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что функционал столичного Инвестиционного портала пополнил новый автоматический сервис — «Инвестиционный калькулятор».