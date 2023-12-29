В праздники москвичам доступно 400 услуг и сервисов на портале mos.ru
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Так, в разделе «Мои платежи» можно оплатить счета за коммунальные услуги, интернет, городской телефон, мобильную связь, а с помощью сервиса «Вызов мастера» заказать услугу по устранению неисправностей в квартире.
Соответствующие сервисы помогут организовать переезд, записаться к врачу, записать животное в ветеринарную клинику, избавиться от ненужных вещей.
Связаться с городскими службами поможет платформа «Электронный дом». А на вопросы, связанные с ЖКХ, инфраструктурой парков, работой городского транспорта, уборкой дворов и дорог, ответят на портале «Наш город».
Также уточняется, что в праздники горячие линии общегородского контакт-центра будут работать в обычном режиме.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что функционал столичного Инвестиционного портала пополнил новый автоматический сервис — «Инвестиционный калькулятор».