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В Ставропольском крае вынесли приговор по делу о хищениях на 150 млн рублей

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В Ставропольском крае вынесли приговор восьмерым участникам преступной группировки.
В Ставропольском крае вынесли приговор по делу о хищениях на 150 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на прокуратуру региона.

Из материалов уголовного дела следует, что в 2020 году глава одного из племколхозов Новоалександровского городского округа создал преступное сообщество для похищения имущества предприятия. Фигуранты вынуждали работников оформлять займы с баланса колхоза, но фактически деньги им не выдавали.

Также злоумышленники похищали продукцию предприятия.

Общая сумма ущерба оценивается более чем в 150 млн рублей.

Подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы сроком от пяти лет и шести месяцев до девяти лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени будут судить группу мошенников за обман пожилых людей.

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