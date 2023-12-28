Кабмин выделит регионам более 6 млрд рублей на развитие туризма в 2024 году
- РИА Новости
В сообщении ведомства отмечается, что единая субсидия будет предоставлена субъектам в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Благодаря ей регионы смогут по своему усмотрению выбирать приоритетные направления, способные простимулировать рост количества туристических поездок.
«Её направят 85 регионам, общая сумма субсидии составит 6,2 млрд рублей», — отмечается в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее стало известно об одном из туристических маршрутов Волгоградской области, получившем статус национального.