Власти Нижегородской области и команда Прилепина запустили акцию для бойцов СВО

Правительство Нижегородской области и команда писателя Захара Прилепина вместе с именными штабами и фондом запустили поздравительную акцию «Нижегородская область — фронту» для бойцов Вооружённых сил России, которые находятся в зоне специальной военной операции.

«Предложил Захару Прилепину вместе с нами поздравлять ребят на передовой. Он очень много делает для укрепления культурного фронта, для поддержки боевого духа наших бойцов», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он уточнил, что Прилепин собрал команду из поэтов, музыкантов и артистов, которые постоянно ездят в зону СВО. И в этот раз соратники Прилепина присоединились к формированию агитбригад.

«Да, у нас есть сложившаяся команда. Да, это самые лучшие, самые смелые, самые ненаглядные наши исполнители и сочинители, которых и знают, и ждут на фронте, потому что многие из них выступают там далеко не впервые», — сказал Прилепин.

Отмечается, что в составе агитбригад — артисты и поэты, многие из которых являются резидентами центра «Пешков». В предновогодние дни в рамках акции в зоне СВО состоится более 50 концертов.

Среди участников концертов значатся музыканты Мара, Александр Ванюшкин, Елена Лаптандер, группы «Партизан ФМ», «Лампасы», «7Б», Casual, «Бахыт-Компот», «День Победы», «Катюша», «Любава», «Модуль», «Русский народный оркестр», «Губернский оркестр», поэты Владимир Безденежных, Сергей Михеев, Дмитрий Молдавский, Светлана Розналевич, Олег Демидов, Мария Ватутина, Алексей Шмелёв.