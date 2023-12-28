RT в Telegram
Подпишись

Власти Нижегородской области и команда Прилепина запустили акцию для бойцов СВО

Короткая ссылка
Правительство Нижегородской области и команда писателя Захара Прилепина вместе с именными штабами и фондом запустили поздравительную акцию «Нижегородская область — фронту» для бойцов Вооружённых сил России, которые находятся в зоне специальной военной операции.
Власти Нижегородской области и команда Прилепина запустили акцию для бойцов СВО
  • © пресс-служба Захара Прилепина

«Предложил Захару Прилепину вместе с нами поздравлять ребят на передовой. Он очень много делает для укрепления культурного фронта, для поддержки боевого духа наших бойцов», — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он уточнил, что Прилепин собрал команду из поэтов, музыкантов и артистов, которые постоянно ездят в зону СВО. И в этот раз соратники Прилепина присоединились к формированию агитбригад.

«Да, у нас есть сложившаяся команда. Да, это самые лучшие, самые смелые, самые ненаглядные наши исполнители и сочинители, которых и знают, и ждут на фронте, потому что многие из них выступают там далеко не впервые», — сказал Прилепин. 

Отмечается, что в составе агитбригад — артисты и поэты, многие из которых являются резидентами центра «Пешков». В предновогодние дни в рамках акции в зоне СВО состоится более 50 концертов.

Среди участников концертов значатся музыканты Мара, Александр Ванюшкин, Елена Лаптандер, группы «Партизан ФМ», «Лампасы», «7Б», Casual, «Бахыт-Компот», «День Победы», «Катюша», «Любава», «Модуль», «Русский народный оркестр», «Губернский оркестр», поэты Владимир Безденежных, Сергей Михеев, Дмитрий Молдавский, Светлана Розналевич, Олег Демидов, Мария Ватутина, Алексей Шмелёв.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить