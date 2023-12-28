Более 90 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за ветра

В Дагестане более 90 тыс. потребителей остались без электричества в связи с массовыми перебоями из-за усиления ветра. Об этом сообщила прокуратура республики.

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«В результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона», — говорится в заявлении. Ведомство поставило на контроль соблюдение прав жителей, попавших в зону аварийного отключения электроэнергии. Прокуратура даст оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере. Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в восьми районах Ярославской области из-за отключения электричества.