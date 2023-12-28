Более 90 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за ветра
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«В результате неблагоприятных погодных условий, усиления ветра зафиксированы массовые перебои электроснабжения на территории региона», — говорится в заявлении.
Ведомство поставило на контроль соблюдение прав жителей, попавших в зону аварийного отключения электроэнергии.
Прокуратура даст оценку соблюдению уполномоченными должностными лицами требований законодательства в сфере.
Ранее сообщалось, что режим ЧС ввели в восьми районах Ярославской области из-за отключения электричества.