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Эксперт Пономарёва назвала преимущество обычных магазинов перед интернет-площадками

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Руководитель факультета e-commerce университета «Синергия» Елизавета Пономарёва выразила мнение, что во времена активного развития интернет-площадок, когда люди всё чаще заказывают там даже товары первой необходимости и продукты питания, обычные магазины всё равно не исчезнут полностью.
Эксперт Пономарёва назвала преимущество обычных магазинов перед интернет-площадками
  • Gettyimages.ru

«Несмотря на то, что интернет-магазины становятся всё более популярными и удобными для потребителей, классические магазины всё ещё имеют свои преимущества», — поделилась она в беседе с RuNews24.

Например, в офлайн-магазинах у людей есть возможность осмотреть товар перед покупкой, пощупать его, оценить качество, а также получить консультацию от продавца.

Таким образом, классические магазины не уйдут в прошлое, они будут «продолжать играть важную роль на рынке продаж», заключила Пономарёва.

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