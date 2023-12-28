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В Москве участок на Дмитровском шоссе реорганизуют по программе КРТ

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что ещё один неэффективно используемый участок на севере столицы ожидает реорганизация по программе комплексного развития территорий (КРТ).
В Москве участок на Дмитровском шоссе реорганизуют по программе КРТ
  • РИА Новости

Территория располагается на Дмитровском шоссе рядом со станцией метро «Верхние Лихоборы», информирует НСН.

«На участке площадью около 2 га построят почти 160 тыс. кв. м общественно-деловых объектов», — уточнил вице-мэр.

По его словам, инвестиции в реализацию проекта превысят 50 млрд рублей. Ожидаемый ежегодный доход для бюджета планируется в размере 1,6 млрд рублей.

Кроме того, будет создано около 4,6 тыс. новых рабочих мест, добавил Ефимов.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.

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