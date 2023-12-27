Путин призвал создать целостную систему наставничества для молодёжи и детей
«Воспитательная работа, конечно же, не должна быть ограничена рамками школы. Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодёжи», — сказал он на заседании Государственного совета.
Ранее в Приморском крае рассказали о программе «Наставничество», которая направлена на поддержку предпринимателей. Программа стартовала в конце декабря.
В 2018 году Путин указом учредил знак отличия «За наставничество».