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Путин призвал создать целостную систему наставничества для молодёжи и детей

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Президент России Владимир Путин призвал разработать в стране систему наставничества для детей и молодёжи.

«Воспитательная работа, конечно же, не должна быть ограничена рамками школы. Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодёжи», — сказал он на заседании Государственного совета.

Ранее в Приморском крае рассказали о программе «Наставничество», которая направлена на поддержку предпринимателей. Программа стартовала в конце декабря.

В 2018 году Путин указом учредил знак отличия «За наставничество».

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