Путин призвал создать целостную систему наставничества для молодёжи и детей

Президент России Владимир Путин призвал разработать в стране систему наставничества для детей и молодёжи.

«Воспитательная работа, конечно же, не должна быть ограничена рамками школы. Нам нужно сформировать именно целостную систему наставничества для детей и молодёжи», — сказал он на заседании Государственного совета.

Ранее в Приморском крае рассказали о программе «Наставничество», которая направлена на поддержку предпринимателей. Программа стартовала в конце декабря.

В 2018 году Путин указом учредил знак отличия «За наставничество».