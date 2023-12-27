В Выборге вручили награды молодым активистам

На заседании Совета молодёжи при главе Выборгского района Ленобласти подвели итоги работы за 2023 год.

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

«Вокруг вас идёт активная жизнь в наших муниципальных образованиях первого уровня. За что ещё раз вам говорю спасибо. Вы молодцы, так держать», — заявил глава районной администрации Валерий Савинов.

Лучшим представителям сферы молодёжной политики вручили благодарственные письма от главы администрации Выборгского района Валерия Савинова и главы комитета спорта, культуры и молодёжной политики Владимира Долгих.

Ранее, как сообщала НСН, в 2023 году участники городских программ Москвы по развитию молодёжного технологического предпринимательства создали больше 130 стартапов.