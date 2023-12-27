Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодёжи создать 130 стартапов
- РИА Новости
Об этом, как передаёт НСН, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
В общей сложности участниками программ в уходящем году стали более 17 тыс. человек.
Отмечается, что в Москве работает три масштабных проекта: «Лидеры цифровой трансформации», «Новатор Москвы» и программа «Академия инноваторов».
В 2023 году возрастной порог премии «Новатор Москвы» был снижен до 14 лет и претендентом на победу стал 16-летний Даниил Макатров.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве более 4,5 тыс. девятиклассников прошли профтестирование.