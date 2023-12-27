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Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодёжи создать 130 стартапов

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В 2023 году участники городских программ Москвы по развитию молодёжного технологического предпринимательства создали больше 130 стартапов.
Собянин сообщил, что Москва помогла столичной молодёжи создать 130 стартапов
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт НСН, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале

В общей сложности участниками программ в уходящем году стали более 17 тыс. человек. 

Отмечается, что в Москве работает три масштабных проекта: «Лидеры цифровой трансформации», «Новатор Москвы» и программа «Академия инноваторов».

В 2023 году возрастной порог премии «Новатор Москвы» был снижен до 14 лет и претендентом на победу стал 16-летний Даниил Макатров.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве более 4,5 тыс. девятиклассников прошли профтестирование.

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