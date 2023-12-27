В Петербурге женщина избила нунчаками двух школьников, их госпитализировали
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По версии следствия, инцидент произошёл 27 декабря в квартире одного из домов по 4-й Советской улице, куда подозреваемая под предлогом попить чаю и согреться пригласила двух учеников младших классов.
«На почве личных неприязненных отношений она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая [детей] в квартире около часа», — отмечается в сообщении.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. В СК отметили, что ранее подозреваемая была поставлена на учёт в полиции в связи с ненадлежащим исполнением ею родительских обязанностей.
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