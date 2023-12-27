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В Петербурге женщина избила нунчаками двух школьников, их госпитализировали

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Жительница Петербурга пригласила двух учеников младших классов обогреться чаем в её квартире, однако вместо того, чтобы напоить детей согревающим напитком, избила их нунчаками. Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, школьников доставили в больницу.
В Петербурге женщина избила нунчаками двух школьников, их госпитализировали
  • Gettyimages.ru

По версии следствия, инцидент произошёл 27 декабря в квартире одного из домов по 4-й Советской улице, куда подозреваемая под предлогом попить чаю и согреться пригласила двух учеников младших классов.

«На почве личных неприязненных отношений она избила детей предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом, а также распылила газ, удерживая [детей] в квартире около часа», — отмечается в сообщении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. В СК отметили, что ранее подозреваемая была поставлена на учёт в полиции в связи с ненадлежащим исполнением ею родительских обязанностей.

Ранее сообщалось об 11-летнем мальчике из Петербурга, которого доставили в больницу после прыжков на батуте.

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