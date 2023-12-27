В Петербурге задержали выдававших иностранцам поддельные документы
- AP
Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По данным ведомства, ими оказались 37-летний петербуржец и двое мигрантов из ближнего зарубежья 20 и 29 лет.
Полицейские в ходе обысков изъяли у задержанных оргтехнику, компьютер, записи чернового учёта и записные книжки со списками мигрантов.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала двух подростков по подозрению в нападениях на дворников.
Также сообщалось, что мужчина пытался ограбить банк в Екатеринбурге.