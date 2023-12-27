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В Петербурге задержали выдававших иностранцам поддельные документы

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В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали троих человек, выдававших иностранцам поддельные документы о постановке на миграционный учёт.
В Петербурге задержали выдававших иностранцам поддельные документы
  • AP

Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, ими оказались 37-летний петербуржец и двое мигрантов из ближнего зарубежья 20 и 29 лет.

Полицейские в ходе обысков изъяли у задержанных оргтехнику, компьютер, записи чернового учёта и записные книжки со списками мигрантов.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала двух подростков по подозрению в нападениях на дворников.

Также сообщалось, что мужчина пытался ограбить банк в Екатеринбурге.

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