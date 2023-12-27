В ФАС разъяснили ситуацию с дифференцированными тарифами на электроэнергию

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прокомментировали ситуацию с дифференцированными тарифами на электроэнергию.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Такие тарифы введены уже в семи регионах. Там установлен достаточный уровень потребления электроэнергии, который необходим для удовлетворения всех потребностей обычных домохозяйств, поэтому дополнительных расходов у населения нет, пояснили в ФАС.

«Индексация происходит в тех регионах, которые установили тарифы на электроэнергию для населения с применением социальной нормы потребления или дифференциацией по объёмам потребления», — отмечается в официальном ответе ведомства.

Дифференцированные тарифы для граждан будут утверждать с учётом строгих ограничений индекса платы для жильцов. Таким ценам ФАС уделяет особое внимание и отменяет решения региональных органов власти в случае нарушения предельного уровня тарифов.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал о последствиях деятельности майнеров.