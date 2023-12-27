В ОНК рассказали об условиях содержания рэпера Vacio

Рэпер Vacio (Николай Васильев) отбывает административный арест в спецприёмнике №1 на Симферопольском бульваре. Об этом RT сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

«Васильев помещён в шестиместную камеру, у него пятеро соседей, в камере он ходит в тапочках без носков, в камере тепло», — сказал правозащитник.

По его словам, спит рэпер на втором ярусе.

«Телевизоры в спецприёмниках не полагаются, так что арестованные слушают радио», — уточнил Мельников.

Он также информировал, что, в соответствии с нормативными актами, Васильева выводят на прогулки, а также дают пользоваться телефоном 15 минут в день.

«В ходе общения с членами ОНК Васильев сказал, что одумался и больше не будет такого повторять», — сообщил собеседник RT.

Он добавил, что рэпер заявил, что своим образом на скандальной вечеринке «хотел поразить присутствующих и привлечь внимание к своей музыке».

Ранее RT сообщил, что Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток рэпера за появление практически в голом виде на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.