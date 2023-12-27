В ОНК рассказали об условиях содержания рэпера Vacio
- РИА Новости
«Васильев помещён в шестиместную камеру, у него пятеро соседей, в камере он ходит в тапочках без носков, в камере тепло», — сказал правозащитник.
По его словам, спит рэпер на втором ярусе.
«Телевизоры в спецприёмниках не полагаются, так что арестованные слушают радио», — уточнил Мельников.
Он также информировал, что, в соответствии с нормативными актами, Васильева выводят на прогулки, а также дают пользоваться телефоном 15 минут в день.
«В ходе общения с членами ОНК Васильев сказал, что одумался и больше не будет такого повторять», — сообщил собеседник RT.
Он добавил, что рэпер заявил, что своим образом на скандальной вечеринке «хотел поразить присутствующих и привлечь внимание к своей музыке».
Ранее RT сообщил, что Московский городской суд признал законным административный арест на 15 суток рэпера за появление практически в голом виде на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.