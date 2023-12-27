«Известия»: домашний интернет в России подорожал в среднем на 5–15%

Домашний интернет в России подорожал в среднем на 5–15%.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сайтов крупнейших операторов, а также предупреждения, разосланные абонентам.

По данным газеты, операторы, чтобы сохранить качество услуг, должны наращивать мощность, модернизировать сети в условиях постоянно растущего трафика.

«Делать это можно, только увеличивая тарифы: расходы растут, стоимость оборудования не снижается», — говорится в публикации.

Ранее правительство России обязало регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию.

Также в 2023 году новогодний стол россиян будет на 14% дороже, чем в 2022-м.