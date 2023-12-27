«Известия»: домашний интернет в России подорожал в среднем на 5–15%
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные сайтов крупнейших операторов, а также предупреждения, разосланные абонентам.
По данным газеты, операторы, чтобы сохранить качество услуг, должны наращивать мощность, модернизировать сети в условиях постоянно растущего трафика.
«Делать это можно, только увеличивая тарифы: расходы растут, стоимость оборудования не снижается», — говорится в публикации.
Ранее правительство России обязало регионы пересмотреть тарифы на электроэнергию.
Также в 2023 году новогодний стол россиян будет на 14% дороже, чем в 2022-м.