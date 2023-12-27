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Чемезов: в России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»

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В России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, данный БПЛА есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе.

При этом, как сообщает агентство, «Суперкам»-камикадзе уже проходят испытания.

Также он заявил, что российские ПТРК пробивают немецкий Leopard с любой стороны.

Ранее офицер ВСУ Василий Самовар заявил, что с российскими дронами становится всё труднее бороться.

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