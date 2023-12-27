Чемезов: в России создан новый дрон-камикадзе «Суперкам»
Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
По его словам, данный БПЛА есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе.
При этом, как сообщает агентство, «Суперкам»-камикадзе уже проходят испытания.
Также он заявил, что российские ПТРК пробивают немецкий Leopard с любой стороны.
Ранее офицер ВСУ Василий Самовар заявил, что с российскими дронами становится всё труднее бороться.